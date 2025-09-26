Раскрыто происхождение загадочных идолов, найденных в лесу Подмосковья

В лесопарках Балашихи появились необычные арт-объекты, привлекшие внимание местных жителей. Таинственные деревянные идолы, сфотографированные в разных уголках округа, породили волну вопросов об их происхождении и смысле. Издание REGIONS нашло автора снимков истуканов, выяснив природу их происхождения.

Найти разгадку идолов журналистам помогла жительница Балашихи Юлия Деулина — писательница, эксперт в области славянской мифологии и автор обнаруженных снимков. По ее словам, крупный идол уже несколько лет находится в Горенском лесопарке по пути к станции Горенки, а резное лицо на стволе дерева в парке «Пехорка» появилось около месяца назад.

Деулина предложила мифологическую трактовку находок. Большой идол, по ее мнению, может изображать Велеса — славянского бога, традиционно связанного с животными и лесом, что объясняет выбор места его установки. Резное лицо в «Пехорке» она идентифицирует как собирательный образ лешего, хозяина леса, соответствующего народным представлениям о бородатом мужчине.

Фотограф отметила, что несмотря на мифологический контекст, бояться идолов не стоит — их сила существует лишь в человеческом воображении. Сами изваяния теперь являются скорее украшением для атмосферы и местным тотемом, привлекающим внимание.

