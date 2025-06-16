Раскрыто содержание таинственного сообщения «радиостанции Судного дня»

Радиостанция УВБ-76, известная как «станция Судного дня», на фоне конфликта между Израилем и Ираном передала в эфир странное сообщение. Об этом сообщает телеграм-канал «УВБ-76 логи».

Сообщение звучит так: «НЖТИ 42525 МАЛОСНЕЖНЫЙ 7383 8915».

Военная радиостанция УВБ-76 была создана в 1970-х. В основном устройство транслирует короткий жужжащий сигнал, за что его называют «жужжалкой». Также ее называют «станцией Судного дня», так как есть версия, что она является частью системы «Мертвая рука».

Ранее сообщалось о том, что армия обороны Израиля экстренно выводит часть своих сил из сектора Газа.