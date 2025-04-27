Раскрыто состояние Киркорова, получившего ожог на концерте
Киркоров после ЧП на концерте оправился и дал концерт в Кремлевском дворце
Фото: [Медиасток.рф]
В беседе с сайтом aif.ru представительница народного артиста РФ Филиппа Киркорова Екатерина Успенская рассказала о его состоянии после ожога, полученного на выступлении в БКЗ «Октябрьский».
Эпатажный артитс и король отечественной поп-сцены отлично себя чувствует. Ожог не был серьезным, звезда быстро пришла в себя и после продолжила следовать рабочему графику. По словам Успенской, Киркоров спокойно выступает.
«Состоялся второй концерт, все хорошо. Артист себя отлично чувствует, выступил уже в Государственном Кремлевском дворце и на сцене, поэтому всё хорошо», — отметила она.
Напомним, накануне произошел инцидент с пиротехникой во время концерта Филиппа Киркорова в БКЗ «Октябрьский». Фейерверки в форме крыльев были интенсивными, поп-артист получил ожог. Зрители его поддержали аплодисментами, сам певец не прерывал выступление и продолжил радовать зрителей.
Ранее сообщалось про ЧП на концерте Киркорова в Санкт-Петербурге.