Раскрыто состояние Киркорова, получившего ожог на концерте

В беседе с сайтом aif.ru представительница народного артиста РФ Филиппа Киркорова Екатерина Успенская рассказала о его состоянии после ожога, полученного на выступлении в БКЗ «Октябрьский».

Эпатажный артитс и король отечественной поп-сцены отлично себя чувствует. Ожог не был серьезным, звезда быстро пришла в себя и после продолжила следовать рабочему графику. По словам Успенской, Киркоров спокойно выступает.

«Состоялся второй концерт, все хорошо. Артист себя отлично чувствует, выступил уже в Государственном Кремлевском дворце и на сцене, поэтому всё хорошо», — отметила она.

Напомним, накануне произошел инцидент с пиротехникой во время концерта Филиппа Киркорова в БКЗ «Октябрьский». Фейерверки в форме крыльев были интенсивными, поп-артист получил ожог. Зрители его поддержали аплодисментами, сам певец не прерывал выступление и продолжил радовать зрителей.

Ранее сообщалось про ЧП на концерте Киркорова в Санкт-Петербурге.