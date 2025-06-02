Раскрыто тайное распоряжение Зеленского для украинской делегации в Стамбуле

Эксперт клуба «Валдай» Станислав Ткаченко в беседе с URA.RU объяснил , почему украинская делегация вела переговоры в Стамбуле на русском языке, а не на украинском.

По словам Ткаченко, делегация Украины на переговорах в Стамбуле получила от Владимира Зеленского секретное распоряжение: добиться прекращения огня несмотря ни на что. Эксперт считает, что лидер киевского режима отчаянно нуждается во временной передышке.

По предположению Ткаченко, представителям Незалежной было выгоднее переключиться на русский язык, чтобы постараться найти больше точек соприкосновения с Россией в ходе диалога. Однако это не задобрило российскую сторону, ведь меморандумы Москвы и Киева не сходятся.

«Есть только одна реалистичная форма решения этой проблемы — Украина примет российский меморандум. Возможно, будут какие-то незначительные компромиссы, но не более того. Россия уже однозначно сказала, что украинский документ мы рассматривать не будем, и сегодня это донесли до их делегации в Стамбуле», — пояснил эксперт.

Эксперт также отметил, что считает встречу Путина и Зеленского маловероятной. По его словам, возможен следующий раунд переговоров, примерно в конце июня. Однако пока стороны могут найти компромисс лишь в обмене пленными и детьми, заключил собеседник.

Ранее был опубликован полный текст меморандума России, переданного Украине. В документе три раздела с требованиями Москвы.