Врач Тяжельников рассказал, сколько яиц можно съедать на Пасху

Яйца — хороший питательный продукт, и в настоящее время почти все ограничения по количеству его употребления сняты, сообщил РИА Новости главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи московского департамента здравоохранения Андрей Тяжельников.

Взрослый человек, у которого нет проблем со здоровьем,может съедать несколько яиц в день, сказал он, а вот людям, у которых имеются заболевания печени, желчного пузыря, почек или аллергия на куриный белок, от традиционного пасхального угощения лучше отказаться,

Те, кто соблюдал пост, могут съедать в праздники не более одного-двух яиц в день.

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