Раскрыто возможное число россиян, оказавшихся в Непале во время беспорядков

Число российских туристов, находящихся в Непале на фоне обострения политического кризиса, не превышает 400 человек. По данным Ассоциации туроператоров России, которые передает «Интерфакс», высокий сезон еще не начался.

Как пояснил вице-президент АТОР Артур Мурадян, Непал остается узконишевым направлением для россиян, привлекающим в основном подготовленных туристов и альпинистов. Высокий сезон, который традиционно начинается в октябре, поэтому организованных групп от туроператоров в стране сейчас практически нет. Турпоток в этом году и так снизился на 10-15%, а текущая политическая нестабильность стала полной неожиданностью для рынка.

По информации Российского союза туриндустрии (РСТ), ноябрьские групповые туры пока не аннулируются. Основная активность приходится на период с ноября по май, когда до двух тысяч организованных российских туристов планируют совершить восхождения и трекинги к подножию Эвереста и других гималайских вершин. РСТ и Турпомощь рекомендуют всем россиянам оставаться в безопасных районах, избегать мест массовых скоплений людей и иметь при себе контакты посольства для экстренной связи.

Ранее сообщалось о хронологии событий в Непале, где вспыхнули массовые протесты с беспорядками и пожарами.