Раскрыто значение метки в виде креста на лбу госсекретаря США

Священник Римско-католической церкви Святой Екатерины Юрий Дорогин рассказал в беседе с RT о значении креста, который заметили на лбу госсекретаря США Марко Рубио.

Марко Рубио предстал на публике с меткой на лбу в форме креста, что попало на камеры и вызвало вопросы у общественности. Однако священник Дорогин отметил, что политик просто не стесняется своей веры и следует римско-католическим обрядам. Своеобразная метка стала символом раскаяния перед Богом и людьми, а также открытости.

«Это начало Великого поста в католической церкви. Он начинается в среду. И тогда совершается обряд покаяния. Он выражается посыпанием головы пеплом, или пеплом начертается крест на челе, на лбу. В знак покаяния и в память о том, что мы прах и в прах обратимся», — рассказал священник.

Напомним, что у католиков и православных верующих с 5 марта начался Великий пост. Он продлится 45 дней, до Пасхи.

Ранее священник Пархоменко перечислил правила поведения во время соблюдения Великого поста.