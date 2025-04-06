Раскрыты детали транспортировки тела Паши Техника из Таиланда в Россию

Друг Паши Техника Лука Сафронов-Затравкин рассказал РИА Новости, что в Таиланде оформляют документы для транспортировки 40-летнего рэпера.

Перевоз Паши Техника из Пхукета в Москву процесс не быстрый. Как отметил собеседник федерального агентства, тайские органы долго оформляют документы, но все стараются максимально упростить и ускорить. Сафронов-Затравкин также отметил, что помогает организовать транспортировку.

«В ближайшие время, день-два, — и это все будет сделано. Надеюсь, что получится раньше. Мы максимально пытаемся ускорить этот процесс», — высказался друг Техника.

Место прощания и похорон одного из основателей группы Kunteynir обещали сообщить позднее. В СМИ предположили, что церемонии прощания могут провести в храме Петра и Павла в Лефортово, однако информацию еще не подтвердили.

Напомним, что Паша Техник умер 4 апреля в Таиланде после госпитализации с тяжелым отравлением. Несколько дней за его жизнь боролись врачи.

Ранее сообщалось, какое наследство оставил сыну почивший Паша Техник.