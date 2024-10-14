Раскрыты детали встречи Кадырова с принцем Саудовской Аравии

Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал про свою поездку в Саудовскую Аравию и показал, как его встретили в стране Среднего Востока.

В личном telegram-канале Кадыров опубликовал видео, на котором показал вид на столицу Эр-Рияд и выход из самолета. Сразу в воздушной гавани его встретил принц Турки бин Мухаммед бин Фахд бин Абдул Азизом и его делегация. Уже на территории здания правительства глава Саудовской Аравии и глава Чечни пожали друг другу руки, провели традиционную фотосессию и приступили к обсуждению.

Формат встречи был закрытым, однако в личном канале Кадыров уточнил, по каким вопросам общался с принцем.

«Мы обсудили ряд актуальных вопросов социально-экономического характера, а также возможности дальнейшего взаимодействия в различных сферах. Я передал наилучшие пожелания руководству КСА и выразил уверенность в том, что все наши совместные усилия будут способствовать общему процветанию», — написал глава Чечни.

Также Рамзан Кадыров посетил постпредство РФ при Организации Исламского Сотрудничества. Почетный гость изучил работу ведомства, пообщался с коллективом и дал добрые напутствия. Поездку в Саудовскую Аравию чеченский лидер отмечает как продуктивную и важную для стремления стран к совместному развитию, в том числе и по части культуры.

Ранее сообщалось, что Рамзан Кадыров сообщил о попытках недоброжелателей заказать его убийство.