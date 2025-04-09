Раскрыты доходы задержанного ректора ПсковГУ

В 2021 году она указала, что за год ее доход составил 3,2 млн рублей, также в декларации были сведения о квартире, сообщает РИА Новости.

Напомним, Ильину обвиняют к хищении бюджетных средств.

В 2020 году задекларированный доход Ильиной составил более 15,1 млн рублей.

В 2021 году он снизился в пять раз, до 3,2 млн рублей, при этом в собственности у женщины появилась квартира площадью 74,7 кв. метра. В пользовании также остались две квартиры площадью 78 и 50,8 кв. метра.

Ранее сообщалось о том, что у обвиняемого в хищениях ректора псковского вуза нашли элитное жилье в Москве.