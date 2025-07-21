Сенатор Линдси Грэм*, известный жесткими заявлениями в адрес России и ее союзников, регулярно получает финансирование от крупнейших оборонных корпораций США. Об этом сообщает RT со ссылкой на расследование «Военной хроники».

Анализ данных за последние пять лет показал: политическая позиция Грэма тесно связана с интересами военно-промышленного комплекса.

Так, с 2019 по 2024 год Boeing Co. через Political Action Committee (PAC) перечислил Грэму $55 тыс. Lockheed Martin и Northrop Grumman — ключевые подрядчики Пентагона — также входили в число его спонсоров. Эти компании напрямую заинтересованы в увеличении военных расходов, которые Грэм активно лоббирует.

Указали в материале также на то, что источники финансирования вне корпораций. В 2015–2016 годах сенатор получил около $760 тыс. от оборонного сектора за поддержку дополнительных ассигнований в обход основного бюджета. Еще $50 тыс. поступили напрямую от Министерства обороны США.

Эти данные объясняют, почему Грэм так последовательно выступает за эскалацию конфликтов — от Украины до угроз в адрес Индии и Китая. Политик заинтересован в движении средств: антироссийская позиция является частью финансовой схемы, где военные заказы превращаются в пожертвования, а голоса в сенате — в многомиллионные контракты.

Напомним, 16 июля, стало известно, что Трамп отказался отправлять американских военных на Украину.

* Признан в России террористом и экстремистом.