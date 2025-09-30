Раскрыты место и дата прощания с легендарным главредом «Огонька»

В Москве в четверг, 2 октября, состоится прощание с советским и российским поэтом, писателем и бывшим главным редактором журнала «Огонек» Виталием Коротичем, скончавшимся на 90-м году жизни.

Как сообщил ТАСС его внук Артемий Коротич, церемония пройдет в Николо-Архангельском крематории, начало запланировано на 10:00.

Виталий Коротич, родившийся 26 мая 1936 года в Киеве, прожил насыщенную творческую и профессиональную жизнь. Получив блестящее образование, он с отличием окончил Киевский государственный медицинский институт, однако еще в студенческие годы начал публиковать свои стихи в институтском журнале «Медицинские кадры». Его литературный талант быстро нашел признание — с 1958 года произведения Коротича регулярно появлялись на страницах газеты «Молодежь Украины» и других периодических изданий.

Расцвет карьеры Коротича пришелся на 1986 год, когда он возглавил редакцию легендарного журнала «Огонек». За многолетнюю плодотворную деятельность писатель был удостоен высоких государственных наград, включая ордена Октябрьской Революции (1984), Почета (1999) и Ярослава Мудрого V степени.

