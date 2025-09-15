Раскрыты неожиданные детали конфликта «Миража» с Аллой Пугачевой

Лидер группы «Мираж» Алексей Горбашов в эксклюзивном интервью «Газете.Ru» прокомментировал затяжной конфликт между Аллой Пугачевой и экс-солисткой коллектива Наталией Гулькиной.

Ранее Гулькина неоднократно заявляла, что Примадонна российского шоу-бизнеса якобы блокировала карьеру неугодных артистов. Пугачева в своем недавнем интервью категорически опровергла эти обвинения.

Горбашов подтвердил слова Пугачевой и привел неожиданные детали. По его словам, после ухода Гулькиной из «Миража» Алла Борисовна не только не препятствовала ее карьере, но и предложила сотрудничество — фактически пыталась взять под свое крыло. Ситуация обострилась, когда театр Пугачевой проявил интерес к праву на название «Мираж».

«Дело дошло до того, что театр Аллы Борисовны положил глаз и на наше название. Был серьезный конфликт, дело дошло до бандитских стрелок, но в результате название осталось у группы», — говорит музыкант.

Все участники тех событий предпочитают оставить прошлое. Горбашов подчеркнул, что не хочет принижать ни таланта Гулькиной, ни масштаба вклада Пугачевой в отечественную культуру.

Ранее сообщалось, что с Пугачевой пытаются взыскать 1,5 млрд рублей за слова о ветеранах.