Раскрыты неожиданные подробности об отправке актера из «Слова пацана» на СВО

Актер Сергей Базанов, известный по сериалу «Слово пацана», с января 2025 года находится в зоне специальной военной операции. Об этом RT сообщил Алан Дзабиев — сын бизнесмена, убитого в 2011 году, в чем обвинили Базанова.

По словам Дзабиева, актер действительно на СВО, и находится там с Нового года, то есть, чуть больше полугода. Также сын жертвы отметил, что актер лично принес извинения его семье за преступление.

Напомним, следствие установило, что Базанов входил в банду, которая в 2011 году напала на бизнесмена в центре Москвы, выстрелила ему в голову и похитила сумку с деньгами. Актер получил обвинение по делу, но, вероятно, вскоре попросился на спецоперацию. Он заключил контракт с Министерством обороны России и отправился в зону боевых действий.