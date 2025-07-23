Звезда «Слова пацана» отправился служить в зону СВО

Сергей Базанов, известный по роли Демида в сериале «Слово пацана», отправился служить в зону специальной военной операции. Об этом сообщило РИА Новости.

Актер Сергей Базанов, сыгравший одного из участников банды в нашумевшем сериале «Слово пацана», ушел в зону СВО. Источник подтвердил, что Базанов, обвиняемый в убийстве предпринимателя в 2011 году, теперь находится на передовой. Базанова задержали в декабре 2023 года — ему вменили убийство нескольких человек, совершенное группой лиц из корыстных побуждений.

Сериал «Слово пацана», где Базанов исполнил роль Демида, стал одним из самых обсуждаемых проектов 2023 года. Сериал снимали в реальных локациях в Казани, включате дворы и подъезды, где когда-то происходили настоящие разборки. Некоторые эпизодические роли сыграли бывшие участники уличных группировок того времени.

Ранее стало известно, что актеры сериала «Слово пацана» вышли из фирмы «Эу, пацан».