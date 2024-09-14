Раскрыты новые детали дела экс-замминистра обороны Иванова

В особняке возле Кремля обнаружили апартаменты стоимостью 250 млн рублей. Недвижимость оказалась записана на бизнесмена Сергея Бородина, фигуранта дела бывшего замглавы Минобороны РФ Тимура Иванова. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на судебные документы.

Обвиняемый во взяточничестве Сергей Бородин оказался обладателем двухметровых апартаментов в историческом особняке. Элитная недвижимость располагается в районе Якиманка в 3-м Кадашевском переулке, недалеко от Кремля.

В трехэтажном особняке расположен престижный комплекс в стиле лофт, рыночная стоимость которого доходит до 250 млн рублей.

Бизнесмен в том числе владеет домом в Новой Риге в селе Николо-Урюпино. Предварительно, стоимость доходит до 23 миллиона рублей. За фигурантом нашли также участок на 60 соток земли на берегу Волги. Рядом есть элитные удобства: собственный яхт-клуб, место и школа для верховой езды, бизнес-класс.

Напомним, Тимур Иванов курировал в Минобороны работу военно-строительного комплекса. Он замешан в коррупционной схеме с предпринимателем. Оба проходят по делу о взяточничестве в особо крупном размере. Речь про передачу как минимум миллиарда рублей. Оба фигуранта находятся в СИЗО.

Ранее сообщалось, что суд не обнаружил медицинских препятствий к содержанию Тимура Иванова в СИЗО.