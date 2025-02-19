Раскрыты новые подробности дела о смерти двухмесячного ребенка в Кузбассе

Сибирячка, которую обвиняют в причинении смерти по неосторожности, забрала своего ребенка из детского дома всего за несколько дней до трагедии. Об этом пишет VSE42.Ru со ссылкой на федеральный канал.

В ходе программы «Мужское / Женское» на Первом канале рассказали новые подробности дела о смерти ребенка в Анджеро-Судженске. Как объявили во время эфира, обвиняемая сдавала всех своих детей в детский дом якобы из-за временных трудностей. 28 декабря прошлого года горе-мать забрала детей домой, но спустя несколько дней произошла трагедия. По ее словам, она упала, пока несла ребенка из ванной, уронила малыша, а вскоре он умер из-за полученной травмы. При этом изначально она описывала несчастный случай как произошедший на улице.

Как призналась сибирячка, она испугалась и свидетелей у нее нет. Однако ее знакомые утверждают, что обвиняемая могла сама причинить вред ребенку. Одна из подруг женщины отметила, что в день трагедии ей приходили снимки с окровавленным одеялом. В тот раз жительница кузбасского города заявляла, что перевернула коляску с сыном.

Напомним, что делом о смерти ребенка заинтересовался глава СК РФ. Ранее в ведомстве описывали возможную картину произошедшего инцидента.