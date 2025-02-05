СК раскрыл подробности о смерти двухмесячного ребенка в Кузбассе

В Анжеро-Судженске пользователи соцсетей заподозрили женщину в намеренном нанесении побоев двухмесячному ребенку. Однако расследование ведется по статье о причинении смерти по неосторожности. Как уточнили в СК, мальчик действительно имел видимые телесные повреждения в области головы: врачи подтвердили закрытую черепно-мозговую травму. Однако младенец мог получить ее из-за случайности.

По предварительной версии, мать находилась с ребенком дома на улице Лазо. Во время перемещения по помещению она держала малыша на руках, но упала и уронила его. Из-за этого у младенца появилась травма, приведшая к смерти.

Пока следователи продолжают собирать доказательную базу и продолжают другие действия в рамках дела.

Как указывает кузбасское издание, пользователи сети заявляли о странностях. Например, говорили, что мать якобы отправляла снимки с лужей крови подруге, говорила, что падала на улице, а потом меняла версию на более бытовую. Также смутило сибиряков то, что женщина открыла сбор средств на похороны в соцсетях.

Ранее сообщалось, что глава СК Бастрыкин заинтересовался пьяными эфирами матери-одиночки из Кузбасса и запросил отчет о проверке.