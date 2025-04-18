Раскрыты новые подробности о семье школьницы, убившей отца в Москве

Источник RT в правоохранительных органах рассказал , что подозреваемая в убийстве школьница из Москвы долгое время конфликтовала с отцом, но скрывала это даже от родной матери.

По словам собеседника канала, между девочками и мужчиной были абьюзивные отношения, но об этом не знала даже мать. Отец ссорился с дочерьми, а они не могли ответить, но и рассказывать не торопились, так как не хотели расстраивать маму и бабушку. О проблемах в семье знала только близкая подруга девочек.

Как выяснили журналисты, отец работал в частной охране. По предварительной информации, мужчина в жесткой форме требовал от старшей дочери, чтобы она оформила на себя кредит. Это могло стать причиной ссоры, а в последствии и убийства. У мужчины могли быть проблемы с азартными играми и алкоголем, но эти версии еще на стадии проверки.

Источник отметил, что во время допроса описали следующую картину: мужчина ударил старшую дочь по лицу, а затем стал размахивать ножом и поранил девушку. Потом он схватил ее за волосы, в этот момент школьница и ударила мужчину ножом, в попытках защитить сестру.

Ранее сообщалось, что убийце 15-летней школьницы из Подольска вынесли приговор.