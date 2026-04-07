Раскрыты новые подробности об исчезновении Героя СВО

В Кемеровской области третьи сутки продолжаются поиски 23-летнего Героя России Алексея Асылханова. Ветеран спецоперации пропал 3 апреля в городе Юрга. Его супруга Валерия сначала не била тревогу — женщина решила, что муж готовит ей сюрприз на годовщину свадьбы. Об этом стало известно интернет-изданию «Ямал Медиа» .

Алексей Асылханов после возвращения с фронта работал в техникуме агротехнологий и сервиса. В день исчезновения он предположительно сел в машину, но эта информация пока не подтверждена. Валерия надеется, что кто-то видел ее супруга в тот момент и поможет сыщикам. Однако пока на ее звонки и сообщения приходят только слова поддержки, без ценной информации.

Девушка утверждает, что у мужа не было врагов, он не брал кредитов, а накануне исчезновения пара не ссорилась. История их отношений началась еще в 2017 году — тогда они только общались и переписывались. Более тесное общение возобновилось в 2022 году, а встречаться пара начала в сентябре 2024-го, когда Алексей уже находился на спецоперации. Именно во время его отпусков они обсуждали будущее семьи.

Пара поженилась 5 апреля 2025 года. Ровно через год случилась эта трагедия. Версия о сюрпризе не подтвердилась, но Валерия продолжает верить.

«Я все-таки надеялась, может быть, что готовит мне сюрприз на годовщину свадьбы. Он как бы не любитель сюрпризы делать, но, мало ли, решил. <...> Я буду до последнего верить, что Алексей вернется домой. И все с ним хорошо», — сказала в беседе с «Ямал-Медиа» супруга пропавшего ветерана СВО Валерия Асылханова.

В полицию девушка обратилась 4 апреля, когда позвонила мужу и обнаружила, что его телефон недоступен. Днем ранее она просто ждала его дома, думая, что он занят. В правоохранительных органах, по ее словам, быстро приняли обращение и приступили к поискам.

Валерия описывает супруга как доброго, общительного человека, который никогда не бросит в беде и всегда поддержит, если есть возможность. По ее словам, в конфликты он первый не вступает. Девушка также сообщила, что ждет от Алексея ребенка.

Путь Алексея Асылханова к званию Героя России начался в 2020 году со срочной службы в армии. Осенью 2022 года его призвали по мобилизации. Он попал в разведывательную роту 331-го ударного гвардейского парашютно-десантного Костромского полка. За время операции по защите Донбасса разведчик-оператор уничтожил 15 танков, 50 бронированных машин и большое количество живой силы противника. Он совершал точечные сбросы с квадрокоптера и лично корректировал огонь артиллерии.

Одна из масштабных задач была выполнена в феврале 2024 года к северо-западу от Артемовска. Асылханов вел воздушную разведку, поражал противника и корректировал огонь. Враг покинул занимаемые позиции, что позволило российским штурмовым группам занять их без потерь. 15 февраля во время боевой работы Алексей заметил зависший над ним вражеский квадрокоптер. Укрывшись у дерева, он применил стрелковое оружие, но противник успел сбросить боеприпас и тяжело ранить героя. Находясь в критическом положении, боец не растерялся: оказал себе первую помощь и вызвал группу эвакуации, которая доставила его в медицинскую роту полка.

За мужество и героизм в 22 года Алексею присвоили звание Героя России и вручили медаль «Золотая Звезда». Награждал молодого бойца лично президент Владимир Путин. Алексей тогда признавался, что много раз видел главу государства по телевизору, но даже не думал, что когда-нибудь встретится с ним лично, и ему было очень приятно получить награду из рук президента.

Полиция Кемеровской области разыскивает молодого ветерана СВО. В ориентировке указаны приметы: на вид 20-25 лет, рост 175 сантиметров, темные волосы, карие глаза. Особая примета — протез правой ноги. Был одет в черную кепку, черную куртку на молнии с капюшоном, черные штаны и черные кроссовки с белыми полосами. При себе имел черную кожаную сумку и пакет.

