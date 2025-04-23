Раскрыты подробности атаки БПЛА в Татарстане

Над Елабужским районом Татарстана силами ПВО сбили беспилотник ВСУ. О последствиях и других подробностях узнал портал URA.RU.

Мэр города Елабуга и МО России подтвердили информацию о сбитом в Татарстане беспилотнике. Противнику не удалось достичь своей цели: гражданская инфраструктура и критически важные объекты не пострадали. Также нет пострадавших и жертв.

Очевидец сообщил уральским журналистам, что слышал негромкий звук взрыва вдали от Елабуги. Некоторые также заявили про полет техники на низкой высоте.

По данным Mash Iptash, в ОЭЗ Алабуга проводилась массовая эвакуация людей.

Тем временем 23 апреля также вводили ограничения в аэропорту Казани имени Г. М. Тукая. Объявляли план «Ковер», который по правилам активируют при угрозе атаки БПЛА.

По предварительной информации, украинские боевики могли запустить дроны типа UJ-22 Airbone и Аэропракт А-22, начиненные взрывчаткой.

Ранее сообщалось, что стало известно, сколько беспилотников сбили в небе над российскими регионами в ночь на 23 апреля.