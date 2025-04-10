Раскрыты подробности истории про якутского борца, устроившего дебош в ИВС

Участник громкой истории о дебоше — борец Леонид П. Как выяснилось, он вместе с друзьями избил главу Жохсогонского наслега Валентина Охотина, подкараулив у дома. Супруга пострадавшего вызвала полицию, которая оперативно задержала агрессоров.

Однако после отправления в камеру Леонид не хотел успокаиваться: он стал кричать, а также ломать стену в соседнюю камеру. Он повредил все, что смог ударить в пространстве. После его снова скрутили, но уже отправили в СИЗО. Других участников нападения отпустили под подписку о невыезде.

Sakhatime отмечал, что конфликт мог произойти из-за общественного вопроса: проверки Минфинансов Якутии об отсутствии ремонта дороги и дамбы в 2023 году.

Ранее сообщалось о подробностях истории из Мурманска, где рецидивист напал на соседей.