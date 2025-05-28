Раскрыты подробности массовой резни детей в доме под Иркутском

В Иркутской области на дне рождения подростков пьяный парень зарезал четверых сверстников, поджег дом и погиб в огне вместе с жертвами. Подробности и мотив подозреваемого выясняют следователи. РЕН ТВ пообщался с ближайшим родственником подозреваемого.

Как предварительно выяснили, вечеринка проходила в частном доме в садовом товариществе «Горный». Сначала все шло как обычно — музыка, алкоголь, веселье. Но ближе к ночи подозреваемый начал приставать к девочке. Когда та отказала, а друзья вступились за нее, конфликт перерос в насилие. Подросток схватил канцелярский нож и нанес удары нескольким гостям. Затем он, как полагают, включил газ и поджег дом.

Выжившие подростки с колото-резаными ранениями госпитализированы. Один мальчик в тяжелом состоянии находится в реанимации, две девочки получили ножевые ранения в шею. Пожарные, разбирая завалы, обнаружили тела пятерых погибших — четверых убитых ножом и самого нападавшего, который сгорел в огне. Таким образом, в инциденте пятеро погибших, четверо пострадавших.

Родственники подозреваемого отказываются верить в его вину. Брат нападавшего заявил, что парень не мог устроить такую резню.

«Я не думаю, я уверен, что это не он. Вот скажите, вот моему брату 17 лет, что, ему делать нечего — с подростками, которым по 13–14 лет, таскаться?» — отметил брат подозреваемого.

Тем временем следователи проводят обыски в квартире погибшего подростка, изучают его окружение и возможные мотивы преступления. Прокуратура взяла дело на особый контроль.

Ранее сообщалось, что одна девочка с вечеринки притворилась мертвой, чтобы выжить.