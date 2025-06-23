Раскрыты подробности нападения льва на директора парка «Тайган»

Очевидцы нападения льва на директора парка «Тайган» Олега Зубкова рассказали детали случившегося. Они сообщили, что его спасла сотрудница парка, а первую помощь оказал один из посетителей.

Нападение произошло около 19:00 во время кормления львов. Олег Зубков находился на мостках, расположенных выше территории хищников, где были посетители.

Он приехал на красном прогулочном электрокаре с надписью «Полиция Тайгана» вместе с сотрудницей парка. В момент кормления лев набросился на мужчину, схватил зубами и начал таскать его.

Сотрудница парка не растерялась и протаранила хищника в бок машиной, но тот снова набросился на директора «Тайгана» и оттащил его под металлический мост. Работница парка наехала на льва машиной, но электрокар заглох, тогда она бросила в хищника веник и совок. После этого лев отпустил жертву и отбежал.

Со смотровых мостков спустился один из посетителей и затащил Зубкова в электрокар. Затем он поднялся на мостки и позвал работников зоопарка, которые эвакуировали хозяина «Тайгана» в безопасное место.

Олегу Зубкова отвезли на собственном транспорте в Белогорскую районную больницу, не дожидаясь приезда скорой помощи.

Ранее сообщалось о том, что коллега директора парка «Тайган» раскрыл подход Зубкова к работе с хищниками.