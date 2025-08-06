Раскрыты подробности крупного пожара на забитом людьми рынке

Днем 6 августа в Кемерово загорелся рынок «Колос». Как пишет sibdepo.ru со ссылкой на данные МЧС Кузбасса, возгорание началось в мастерской по ремонту обуви.

Сигнал о пожаре поступил в 15:56. Через несколько минут к месту происшествия прибыли первые пожарные расчеты. На момент возгорания в здании находилось около 70 человек — сотрудников и посетителей рынка. Все они успели самостоятельно покинуть помещение еще до приезда спасателей.

Огнеборцы столкнулись с интенсивным горением — из-под крыши валил густой черный дым, а внутри бушевало пламя. Для тушения пожара МЧС задействовало 8 единиц спецтехники и 28 сотрудников. Предварительной причиной возгорания называют неисправную электропроводку в обувной мастерской.

В настоящее время возгорание полностью ликвидировано, специалисты приступили к разбору завалов и установлению точных обстоятельств инцидента.

Ранее сообщалось, что очевидцы сняли на видео горящий фургон в Москве.