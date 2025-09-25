Раскрыты подробности о смерти российского монаха на Шри-Ланке

Буддийский монах Сергей Веркашанский из России стал одной из семи жертв чудовищной трагедии, произошедшей в горах Шри-Ланки. Gazetametro.ru выяснила подробности происшествия и узнала о биографии россиянина.

Вечером 24 сентября около 21:00 по местному времени пассажирская платформа фуникулера, перевозившая 13 монахов из священного места обратно в монастырь На Уяна, рухнула в результате обрыва опорного троса. Как сообщает Daily Mirror, все погибшие возвращались после совершения религиозных ритуалов.

Согласно комментариям читателей, максимальная вместимость платформы составляла 7 человек, в то время как в момент катастрофы на ней находилось 13 пассажиров. Погибший Сергей Веркашанский был насельником одного из самых значимых монастырей школы Тхеравады, история которого восходит к III веку нашей эры.

Российский монах следовал этой одной из старейших буддийских традиций.

«В этом лесном монастыре постоянно находятся монахи из России, но их очень немного, не больше десяти», – рассказал Metro Олег Вавилов.

Ранее сообщалось, что падение канатной дороги в горах на Шри-Ланке унесло жизни семи монахов.