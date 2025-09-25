Раскрыты подробности о смерти российского монаха на Шри-Ланке
Монах из России Веркашанский погиб при обрыве канатной дороги на Шри-Ланке
Фото: [Пасхальное богослужение в Троицке/Медиасток.рф]
Буддийский монах Сергей Веркашанский из России стал одной из семи жертв чудовищной трагедии, произошедшей в горах Шри-Ланки. Gazetametro.ru выяснила подробности происшествия и узнала о биографии россиянина.
Вечером 24 сентября около 21:00 по местному времени пассажирская платформа фуникулера, перевозившая 13 монахов из священного места обратно в монастырь На Уяна, рухнула в результате обрыва опорного троса. Как сообщает Daily Mirror, все погибшие возвращались после совершения религиозных ритуалов.
Согласно комментариям читателей, максимальная вместимость платформы составляла 7 человек, в то время как в момент катастрофы на ней находилось 13 пассажиров. Погибший Сергей Веркашанский был насельником одного из самых значимых монастырей школы Тхеравады, история которого восходит к III веку нашей эры.
Российский монах следовал этой одной из старейших буддийских традиций.
«В этом лесном монастыре постоянно находятся монахи из России, но их очень немного, не больше десяти», – рассказал Metro Олег Вавилов.
Ранее сообщалось, что падение канатной дороги в горах на Шри-Ланке унесло жизни семи монахов.