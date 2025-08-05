Раскрыты подробности о тайной недвижимости беглого Макаревича в Подмосковье

Андрей Макаревич* через своего пресс-секретаря опроверг информацию о владении домом в подмосковной деревне Подушкино в округе Одинцово Московской области. Антон Чернин заявил aif.ru, что артист продал эту недвижимость более десяти лет назад, а новые публикации основаны на устаревших данных.

Слухи о якобы сохранившемся у музыканта коттедже площадью 300 квадратных метров появились после того, как некоторые телеграм-каналы опубликовали информацию из старой базы данных. Пресс-секретарь подчеркнул, что подобные вбросы вводят общественность в заблуждение. Тем более, все оказалось куда проще.

«Про дом в Подушкино СМИ написали еще в 2022, и уже тогда уточнили, что он был продан Макаревичем более десятилетия назад. В 2025 году какие-то телеграмщики скачали устаревшую базу и вывалили ее в Сеть», — пояснил Чернин.

Напомним, что основатель группы «Машина времени» Андрей Макаревич проживает в Израиле вместе с семьей с года начала СВО.

Ранее сообщалось, что SHOT узнал о недвижимости артиста в Подмосковье стоимостью 70 млн рублей.

*признан иностранным агентом Министерством юстиции РФ