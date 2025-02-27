Раскрыты подробности о выброшенном на помойку Porsche в Мытищах

Бывший владелец автомобиля Porsche Macan, который нашли с красным бантов в мусорном контейнере в Мытищах, рассказал «Газете.Ru» подробности о машине.

Мужчина пояснил, что машина больше не принадлежит его семье. Изначально транспорт был оформлен на супругу. Пара выставила кроссовер на продажу, отдала в салон и продала в идеальном состоянии. По словам собеседника, это произошло еще год назад.

Бывший владелец отметил, что машину долго не могли продать, но вскоре ей заинтересовался один покупатель. Он хотел сделать подарок жене.

«Когда фары крали, видимо, вскрывали капот и помяли. Мы офигели с того, что жене с утра начали писать и звонить разные номера и спрашивать, зачем мы выкинули машину. Но мы же не выкидывали, это не наш. Мы сказали, что мы продали», — пояснил бывший владелец.

Напомним, что снимок Porsche Macan в мусорном контейнере разлетелся по каналам в Telegram. Baza отмечала, что мужчина купил машину за три миллиона рублей в качестве подарка для жены на День святого Валентина. Однако транспорт беспощадно был отправлен на мусорку, так как женщина отказалась от подарка.