Раскрыты подробности об инциденте в подмосковной колонии, где сидит генерал Попов

В Главном управлении ФСИН России по Московской области REGIONS подтвердили факт задержания сотрудника одной из подмосковных колоний за попытку проноса наркотиков на режимную территорию.

Задержанным оказался младший инспектор дежурной службы отдела режима и надзора исправительной колонии № 6 в Коломне. При плановом досмотре в его личных вещах были обнаружены два свертка с запрещенными веществами. Как установили сотрудники ведомства, задержанный признался, что планировал передать наркотики одному из осужденных, а за эту услугу ему пообещали вознаграждение в размере 45 тысяч рублей.

Материалы по данному инциденту уже переданы в СК для возбуждения уголовного дела.

Подтверждение ФСИН поступило после публикации журналиста Александра Юнашева, который сослался на информацию от адвоката одного из известных осужденных. Стоит отметить, что в ИК-6 отбывают наказание несколько фигурантов громких дел, включая экс-командующего 58-й армией Ивана Попова и бывшего замглавы Росприроднадзора Олега Митволя.

Ранее сотрудник ППС рассказал о контакте с ВИЧ-инфицированным во время задержания.