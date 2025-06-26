Раскрыты подробности обмена пленными между Россией и Украиной
Источник RT: Россия и Украина провели паритетный обмен пленными
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В рамках выполнения Стамбульских договоренностей между Россией и Украиной состоялся очередной этап обмена военнопленными. По данным источника RT, процедура прошла на паритетных условиях.
Проведения равноценных обменов подтверждает соблюдение ранее достигнутых договоренностей обеими сторонами. Источник подчеркнул, что работа по возвращению военнопленных продолжается.
Соблюдение паритетного принципа при обмене создает условия для дальнейшего развития переговорного процесса.
Напомним, что пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее заявлял, что дата третьего раунда переговоров в Стамбуле будет определена после завершения текущего этапа обменов.
Ранее сообщалось, что официальный представитель МИД РФ Захарова положительно оценила переговоры России с Украиной.