Раскрыты подробности ситуации на границе Курской области с Украиной

Временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Алексей Смирнов рассказал об обстановке на границе с Украиной после сегодняшних нападений ВСУ, сообщает Газета.Ru .

Видеоролик с отчетом врио губернатора опубликован в его официальном Telegram-канале. По словам Смирнова, ситуация на границе все еще напряженная. Там работают сотрудники Минобороны РФ и пограничники.

Все экстренные службы региона переведены на усиленный круглосуточный режим работы, действует оперативный штаб. Врио главы Курской области призвал жителей сохранять спокойствие и не поддаваться на информационные провокации.

Сегодня в ходе атак ВСУ на Курскую область пострадали два ребенка, а общее число пострадавших составляет порядка 20 человек.

Ранее сообщалось, что Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело для выяснения обстоятельств атак ВСУ на гражданские объекты Курской области.