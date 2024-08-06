СК возбудит уголовное дело по факту нападения ВСУ на населенные пункты в Курской области
Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту атак ВСУ на Курскую область
Фото: [Медиасток.рф]
Следственный комитет России возбудит уголовное дело по факту нападения украинских вооруженных формирований на приграничные населенные пункты Курской области, сообщают «Известия».
Председатель СКР Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело, в ходе которого будут установлены обстоятельства и круг лиц, причастные к атакам на приграничные территории Курской области.
По информации Следственного комитета, во время нападения были обстреляны жилые и административные здания, а также объекты гражданской инфраструктуры. В результате есть погибшие и пострадавшие среди мирных жителей.
Ранее сообщалось, что утром 6 августа более 300 солдат ВСУ вместе с 11 танками и более чем 20 бронемашинами попытались атаковать российские позиции у границы с Курской областью.