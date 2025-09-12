Трагедия на курорте «Эльбрус»: два человека погибли при обрыве канатной дороги

Трагедия на склоне Эльбруса: два человека погибли в результате обрыва кресельной канатной дороги. Причиной предварительно назвали сход троса с ролика опоры. Об этом сообщает «МК».

На курорте «Эльбрус» произошло чрезвычайное происшествие — оборвалась однокресельная канатная дорога. В результате инцидента, случившегося днем, погибли два человека.

Спасатели Эльбрусского высокогорного отряда МЧС немедленно выдвинулись на место для ликвидации последствий и эвакуации тел погибших. По предварительным данным следствия, причиной трагедии стал технический сбой — трос сошел с ролика одной из опорных конструкций.

Глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков выразил соболезнования родным и близким погибших и заверил, что все обстоятельства случившегося будут тщательно изучены в рамках расследования. Информация о других пострадавших на данный момент отсутствует.

