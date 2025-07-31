Раскрыты подробности жесткого ДТП с пострадавшими на трассе М-5

Серьезное дорожно-транспортное происшествие произошло 31 июля на 893-м километре федеральной трассы М-5 «Урал». Как сообщает sovainfo.ru со ссылкой на ГИБДД, пострадали две пассажирки.

По данным Госавтоинспекции, 46-летний водитель Nissan Almera, двигавшийся со стороны села Шигоны в направлении Самары, при повороте налево не уступил дорогу автомобилю LADA Vesta под управлением 50-летнего мужчины. Это привело к столкновению.

В результате аварии пострадали две пассажирки иномарки в возрасте 43 и 50 лет. Медики доставили женщин в Центральную городскую больницу Сызрани для оказания помощи. Характер их травм и состояние не раскрываются.

На место происшествия незамедлительно прибыли сотрудники ГИБДД, которые провели осмотр места аварии и опросили всех участников ДТП. Обстоятельства аварии и другие подробности продолжают выяснять.

Ранее сообщалось, что молодому водителю грозит 7 лет лишения свободы за смерть двух подруг в иномарке.