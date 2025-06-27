Скромный герой с позывным Лекарь скрывал от матери свой подвиг на СВО

Вадим Багаутдинов — боец из Башкирии, участвующий в специальной военной операции (СВО) и известный под позывным Лекарь, прославился тем, что принял роды в экстремальных условиях под огнем противника. Этот факт он держал в секрете даже от родной матери, как сообщило издание Daily Storm.

Зифа Багаутдинова — мать военнослужащего рассказала изданию, что сын сообщил ей по телефону о полученной награде, не раскрывая подробностей своего подвига.

«Потом меня знакомые начали поздравлять, и уже позже я прочитала статью в газете. Только тогда все стало ясно», — поделилась женщина.

Она подчеркнула, что Лекарь — человек скромный и не стремится к публичности. По ее словам, еще в школьные годы он проявил героизм, спасая тонущего мальчика, живущего по соседству.

Информация о том, что военнослужащий с позывным Лекарь оказал помощь при родах в зоне боевых действий, появилась 23 июня. В тот момент он сам пострадал от атаки дрона, получив контузию и оказавшись в госпитале.

Ранее сообщалось, что участник СВО загадочно пропал при возвращении домой.