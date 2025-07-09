Раскрыты выгодные месяцы для отпуска в 2026 году

Проект производственного календаря Минтруда России на 2026 год спровоцировал ажиотаж среди россиян — многие начали стратегически планировать отпуск, стремясь максимизировать выходные дни. HR-эксперт Гарри Мурадян выделил май как самый спорный месяц для отпуска. Об этом сообщает радио Sputnik.

Он пояснил, что причина — финансовая ловушка: если государство объединит праздники (1 и 9 мая), количество нерабочих дней увеличится, а отпускные рассчитываются только за рабочие дни месяца. Таким образом, чем меньше рабочих дней (например, в мае с длинными выходными), тем ниже сумма выплат. Так, при 10 рабочих днях вместо 22 отпускные сократятся на 55%, что эксперт называет «сущими копейками».

По мнению эксперта, при планировании отпуска ключевое правило — соотнесение целей и ресурсов. Так, для бюджетно зависимых сотрудников май невыгоден, однако для тех, кто ценит продолжительность отдыха, май — оптимален.

Он подчеркнул, что решение должно учитывать не только календарь, но и личные финансовые приоритеты.

Ранее сообщалось, что депутаты Госдумы намерены сократить рабочий день россиян в пятницу на один час.