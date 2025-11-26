Расплатился челюстью: молодой парень разбил отчиму лицо за отказ вернуть деньги

В Калининграде возбуждено уголовное дело в отношении 19-летнего молодого человека, обвиняемого в причинении телесных повреждений своему отчиму. Инцидент произошел на почве финансовых разногласий.

28-летний пострадавший обратился в правоохранительные органы с заявлением о нанесении ему травм пасынком. В результате конфликта молодой человек нанес несколько ударов в область лица отчиму.

Медицинское освидетельствование зафиксировало у пострадавшего закрытый перелом нижней челюсти со смещением. Данная травма квалифицирована как вред здоровью средней тяжести.

Уголовное дело возбуждено по части 1 статьи 112 Уголовного кодекса Российской Федерации. Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до трех лет.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются в ходе следственных действий.

