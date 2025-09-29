Расправа в лесу: видео с избиением подростка привело к вмешательству СК
СК установил участников избиения подростка в кузбасском лесу
Фото: [Фото: istockphoto.com/rai]
В кузбасском поселке Чебулинского муниципального округа после случая подростковой жестокости СК начал доследственную проверку, пишет VSE42.Ru.
На кадрах, активно распространяемых пользователями, запечатлено, как несовершеннолетний агрессор заводит сверстника в лесную зону и начинает систематически избивать его. Парень при этом не оказывает никакого сопротивления, падает на землю, но нападающий продолжает наносить удары руками и ногами.
В СК подтвердили, что уже идентифицировали обоих участников инцидента и устанавливают все обстоятельства произошедшего.
Проверку начали по статье о хулиганстве, однако характер травм у пострадавшего может потребовать переквалификации на более тяжкие статьи.
Ранее сообщалось, что суд в ХМАО оштрафовал подростков за драку с полицейскими.