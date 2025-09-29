Расправа в лесу: видео с избиением подростка привело к вмешательству СК

На кадрах, активно распространяемых пользователями, запечатлено, как несовершеннолетний агрессор заводит сверстника в лесную зону и начинает систематически избивать его. Парень при этом не оказывает никакого сопротивления, падает на землю, но нападающий продолжает наносить удары руками и ногами.

В СК подтвердили, что уже идентифицировали обоих участников инцидента и устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Проверку начали по статье о хулиганстве, однако характер травм у пострадавшего может потребовать переквалификации на более тяжкие статьи.

Ранее сообщалось, что суд в ХМАО оштрафовал подростков за драку с полицейскими.