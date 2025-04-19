Распространенная утренняя ошибка оказалась провокатором лишнего веса
Врач Капустина предостерегла от пропуска завтрака из-за удара по метаболизму
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Врач-диетолог Алена Капустина рассказала RuNews24.ru, какую распространенную ошибку совершают люди, пытающиеся сбросить лишний вес.
По словам Капустиной, одной из самых частых ошибок стало игнорирование утреннего приема пищи. Она пояснила, что это серьезный удар по метаболизму и общему состоянию организма. Без завтрака человек вялый, не имеет достаточно энергии и настроения.
«Когда мы пропускаем утренний прием пищи, организм переходит в режим экономии энергии, что приводит к замедлению обмена веществ», — объясняет собеседница издания.
Завтрак помогает улучшить концентрацию внимания, снижает уровень стресса. Но главное, что утренние приемы пищи помогают поддерживать в норме сахар в крови.
При длительном отказе от завтраков человек набирает лишний вес, у него повышаются риски развития диабета и могут начаться проблемы с пищеварением.
По словам врача, оптимально будет включать в завтрак белки (яйца, творог, рыба), сложные углеводы (овсянка, цельнозерновой хлеб), а также полезные жиры (орехи, авокадо, оливковое масло). Не стоит забывать также про овощи и фрукты. Завтракать лучше через 30-60 минут после пробуждения.
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