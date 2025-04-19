Распространенная утренняя ошибка оказалась провокатором лишнего веса

По словам Капустиной, одной из самых частых ошибок стало игнорирование утреннего приема пищи. Она пояснила, что это серьезный удар по метаболизму и общему состоянию организма. Без завтрака человек вялый, не имеет достаточно энергии и настроения.

«Когда мы пропускаем утренний прием пищи, организм переходит в режим экономии энергии, что приводит к замедлению обмена веществ», — объясняет собеседница издания.

Завтрак помогает улучшить концентрацию внимания, снижает уровень стресса. Но главное, что утренние приемы пищи помогают поддерживать в норме сахар в крови.

При длительном отказе от завтраков человек набирает лишний вес, у него повышаются риски развития диабета и могут начаться проблемы с пищеварением.

По словам врача, оптимально будет включать в завтрак белки (яйца, творог, рыба), сложные углеводы (овсянка, цельнозерновой хлеб), а также полезные жиры (орехи, авокадо, оливковое масло). Не стоит забывать также про овощи и фрукты. Завтракать лучше через 30-60 минут после пробуждения.

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