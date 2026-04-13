«Рассада-тряпка: биолог раскрыла, как спасти растения после заморозков без потери урожая

Дачники, пережившие ночные заморозки, могут выдохнуть: не все потеряно. Доктор биологических наук Наталия Мацишина раскрыла секрет спасения переохлажденных растений. Главное — вовремя заметить «эффект тряпки» и действовать без паники. Об этом сообщает «Lenta.ru».

По словам специалистки, самое страшное для замерзших листьев — не сам холод, а утреннее солнце. Поэтому первым делом растения нужно срочно затенить. Затем опрыскать раствором антистресса и забыть про азотные удобрения до появления новой поросли.

Если лист стал полупрозрачным, темным и водянистым — увы, он не жилец. А вот если листья висят безжизненной «тряпкой», но сохранили цвет — надежда есть. Такие экземпляры нужно притенить и опрыскать чистой водой. Белесые пятна — признак ожога холодом, урожайность упадет, но растение выживет.

Стебель — главный индикатор. Плотный и упругий — все отлично. Мягкий, «пустой» или почерневший — готовьтесь к худшему. Через два дня проверьте верхушку: если самый молодой листик зеленый и упругий — рассада оклемается. Если через 3–4 дня нет новых почек, а старые покрылись плесенью — берите секатор. Режьте на 0,5–1 см выше живой почки, оставляйте два сильных верхних листа, остальное — в компост. После операции — снова антистресс.

Удобрения подключайте только когда появятся новые бутоны. Не торопите события. Природа сама знает, когда просыпаться. А ваша задача — не навредить лишней суетой.

