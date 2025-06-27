Расшифрован скрытый смысл «унизительного» приветствия Макрона на саммите НАТО

На саммите НАТО в Брюсселе разыгралась необычная дипломатическая дуэль между президентами Турции и Франции. Как рассказал политолог Станислав Тарасов в беседе с aif.ru, Реджеп Тайип Эрдоган мастерски использовал ритуал приветствия, чтобы продемонстрировать превосходство над Эммануэлем Макроном.

Инцидент произошел при входе лидеров в переговорный зал. Макрон протянул руку для рукопожатия, согнув локоть в характерном «европейском» стиле. Однако Эрдоган мгновенно перехватил инициативу — одним движением развернул французского коллегу и поставил его в нужную для фото позицию.

Как отмечает Тарасов, на Востоке подобные жесты имеют глубокий символический смысл. В мае 2024 года уже случался похожий эпизод — тогда Эрдоган резко схватил Макрона за палец, когда тот попытался положить руку ему на плечо.

«Действительно, Эрдоган предпринимает действия символического характера, демонстрирующего ущербность Макрона по сравнению с тем миром, который он представляет. На Ближнем Востоке это оценивают именно так — это действительно унижение внешнее», — сказал собеседник издания.

Эксперты объясняют эти дипломатические стычки накопившимися разногласиями между странами. Франция критикует турецкую политику в Сирии и Ливии, тогда как Анкара обвиняет Париж в поддержке курдских формирований.

Ранее сообщалось, что ЕС пытался скрыть понижение дипстатуса Зеленского на саммите НАТО.