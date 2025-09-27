Рассказали о силе десанта: открытый урок о Моонзундской операции провели в Химках

В химкинской школе №30 состоялся открытый урок, посвященный началу Моонзундской десантной операции, одной из важнейших военных кампаний 1944 года. Об этом сообщила администрация городского округа Химки.

Участники, среди которых были ученики и преподаватели, погрузились в обсуждение героизма советских десантников, а также значимости этого события для нашей истории. С приветственным словом к школьникам обратилась муниципальный депутат Татьяна Кавторева, которая подчеркнула важность воспитывать у детей уважение к истории страны.

Кавторева отметила, что знание о таких событиях, как Моонзундская операция, должно передаваться с искренней любовью. В ее рассказе о высадке десанта на островах архипелага участники узнали, что осенью 1944 года эти острова были последней опорой немецких войск в Эстонии, которые блокировали советский флот. Операция, несмотря на штормовое состояние моря, сильные укрепления противника и жестокое сопротивление, увенчалась успехом и обеспечила контроль над Балтикой.

Лидер Движения общественной поддержки Екатерина Калюжная добавила, что в условиях современных реалий, когда в некоторых странах искажается история, необходимо сохранять память о подвигах предков. Передача этой памяти молодежи является нашим долгом.

Ранее сообщалось, что в Химках продолжается постепенная подача отопления. Школы, детские сады, поликлиники и другие социальные объекты уже подключили к тепловым пунктам. В жилых домах отопление планируют запустить 29 сентября, работу объектов теплоснабжения контролирует глава округа Елена Землякова.