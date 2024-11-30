Рассказавшего о тысячах возвращающихся в Мариуполь жителей украинского чиновника уволили со своего поста

Назначенный киевскими властями «мэр» российского Мариуполя Вадим Бойченко уволил с работы своего советника Петра Андрющенко, ранее поведавшего, что как минимум треть жителей курортного города вернулись в него с Украины и население продолжает прирастать.

Инцидент, который позднее возмутил Бойченко, произошел в середине ноября. Его советник Андрющенко посетовал на нежелание украинских властей предоставлять жилье беженцам с Донбасса и финансово их поддерживать. Из-за чего минимум треть жителей Мариуполя вернулись в город.

«Официально сообщаю, что с сегодняшнего дня Петр Андрющенко покидает должность моего советника и больше не является официальным спикером Мариупольского городского совета», — написал Бойченко об увольнении Андрющенко в пятницу, 29 ноября, в своем Telegram-канале.

Ранее сообщалось, что с Украины на новые территории России вернулись не менее 150 тыс. человек. Об этом в своем аккаунте в соцсетях поведал депутат Верховной Рады Максим Ткаченко. На это указывает и украинское издание «Страна.UA».