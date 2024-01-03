«Рассказывает, что мало зарабатывает»: как понять, что вами манипулируют

Нередко в жизни людей встречаются умелые манипуляторы, которые умело управляют ими. Распознать таких друзей, знакомых и близких бывает довольно сложно.

Телесный психолог Катерина Алексеева рассказала, как выявить манипулятора в своем окружении по методам его воздействия на человека.

«Самая частая манипуляция — давление на чувство вины. То есть, если вы замечаете, что вас пытаются выставить «крайним» в чем-то, не исключено, что человек хочет что-то из этого получить. Кроме того, манипулятор может проявлять инициативу, но не брать на себя ответственность, а также давить на жалость. Например, когда парень с девушкой начинают встречаться, и он зовет ее на свидание, но потом говорит, что не может заплатить за ресторан, рассказывает, что мало зарабатывает. Он пытается разжалобить даму, но всегда оправдывается и выставляет себя правым в тех или иных ситуациях», — сообщила специалист корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Нередко, продолжила она, манипуляторы используют прием «догадайся, чего я хочу». Они могут отказываться от общения, не брать трубку, когда им звонят, не отвечать в мессенджерах. Обозначить же причину подобного поведения такие люди отказываются, заставляя человека догадываться, что он делает не так.

«Еще манипуляторы, особенно мужчины, часто используют тему внешности. Они не сразу заявляют, что с человеком что-то не так, а намекают понемногу: советуют не носить какую-то одежду, указывают на какие-то недостатки, аккуратно вкладывают собеседнику в голову мысль о том, что с ним что-то не так. А потом следует заявление о том, что манипулятор — единственный, кто примет человека таким, какой он есть», — предупредила наша собеседница.

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