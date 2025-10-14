Расследование началось: Пугачеву заподозрили в связях с иностранными спецслужбами

Руководитель Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин для RT сообщил о проведении расследования в отношении певицы Аллы Пугачевой.

По его словам, имеются основания полагать, что артистка связана с иностранными спецслужбами. Бородин также допустил, что последнее интервью Пугачевой могло быть организовано спецслужбами Великобритании.

Глава ФПБК утверждает, что все происходило под контролем британских спецслужб, а сама певица, по некоторым данным, получила за это около 2 миллионов долларов от Михаила Ходорковского*, включенного в реестр иностранных агентов.

«У нас законы есть, Уголовный кодекс есть, Конституция есть, вроде все есть, но, скорее всего, нет политической воли. Если бы обыкновенный человек вышел и сказал на весь мир, что поддерживает (Джохара. — RT) Дудаева, его бы сразу арестовали. А у Пугачевой другой статус», — отметил глава ФПБК.

Бородин добавил, что его организация неоднократно обращалась с просьбами признать Пугачеву иностранным агентом и направляла обращения о возбуждении уголовного дела об оправдании терроризма. Ранее он направил обращение генеральному прокурору России Александру Гуцану с просьбой проверить певицу на предмет осуществления политической деятельности в интересах иностранных источников.

Ранее сообщалось, что иск на 5 млн рублей к Пугачевой принят к рассмотрению в подмосковном суде.

*Включен в реестр иностранных агентов по решению Минюста России от 20.05.2022