Расследование пожара на подмосковном производстве возобновили после вмешательства бизнес-омбудсмена

К бизнес-омбудсмену Подмосковья Владимиру Головневу обратился представитель компании по производству теплоизоляционных труб, где в ноябре 2021 года произошел крупный пожар.

Как сообщила пресс-служба Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Московской области, по факту пожара, который причинил производству большой ущерб, было возбуждено уголовное дело, расследование которого передали в правоохранительные органы.

В своем обращении к Головневу представитель компании заявил, что полиция не проводила никаких следственных действий, чтобы раскрыть данное преступление. Кроме того, утверждает заявитель, правоохранительные органы не отвечали на направленные компанией запросы. В апреле этого года расследование приостановили из-за того, что обвиняемый так и не был установлен.

Бизнес-омбудсмен Подмосковья обратился в прокуратуру региона. В итоге была проведена проверка, в ходе которой выявили нарушения требований уголовно-процессуального законодательства. Должностному лицу внесли представление городской прокуратуры. Было организовано дополнительное расследование уголовного дела.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что малый бизнес в регионе занимает почти четверть валового регионального продукта.