Расследование убийства военного в Подмосковье перешло в управление особо важных дел

Уголовное дело об убийстве военного, который получил огнестрельные ранения под Солнечногорском, будут расследовать в первом управлении по расследованию особо важных дел. Об этом сообщили в социальных сетях ГСУ СК по региону.

«С учетом общественного резонанса, а также необходимости проведения большого объема следственных действий, уголовное дело для дальнейшего расследования передано в первое управление по расследованию особо важных дел ГСУ СК России по Московской области» — говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что следователи рассматривают несколько версий совершенного преступления.

Ранее сообщалось, что убийца военнослужащего мог караулить жертву на протяжении нескольких часов. На месте преступления были найдены окурки сигарет, банка энергетика, упаковка из-под йогурта и обертка шоколадного батончика. Согласно одной из версий, некоторые из этих находок могли принадлежать убийце.