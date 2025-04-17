Расследование в отношении экс-губернатора Курской области Смирнова длилось несколько месяцев

Расследование в отношении бывшего губернатора Курской области Алексея Смирнова длилось несколько месяцев. Об этом со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщает ТАСС.

Следователи собрали доказательства его причастности к мошенничеству.

Они проверяли расходование бюджетных средств Курской области, выделенных на строительство фортификационных сооружений в приграничных районах.

Оперативные мероприятия по самому экс-главе Курщины шли несколько месяцев, когда появились данные о его причастности к мошеннической схеме.

Напомним, Алексея Смирнова задержали в Москве 16 апреля. Против него дал показания бывший гендиректор «Корпорации развития Курской области» Владимир Лукин. Экс-главу Курской области обвиняют в мошенничестве на 1 млрд рублей.

Ранее сообщалось о том, что члена «Яблока» и издателя газеты Смирнова задержали по делу о вымогательстве.