Расставание или свадьба: что принесет Дракон людям, родившимся в год Лошади

Известная ясновидящая и астролог Инна Мишина рассказала, что принесет Дракон всем рожденным в год Лошади. Она подготовила восточный гороскоп по самым главным сферам жизни на 2024 год.

Энергичные Лошади

По ее словам, люди, которые родились в год Лошади, обладают легким, но при этом очень энергичным характером. Для них очень важна дружба, поэтому именно про Лошадей можно сказать, что они самые лучшие друзья.

«Лошади предпочитают гармонию в отношениях и стараются избегать конфликтов. Их харизма и обаяние помогают им легко находить общий язык с другими людьми. Однако они также могут быть сдержанными в общении и осторожными при встрече с новыми людьми», — рассказала Мишина интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

Карьера

Год Дракона обещает Лошадям период интенсивных изменений и новых возможностей в карьере, уверена астролог.

«В этом году потребуется проявить большую активность и продемонстрировать свой профессиональный потенциал, так как конкуренция на рабочем месте может быть особенно ожесточенной. Энергия, присущая Году Дракона, даст Лошадкам стимул для роста и развития в карьере», — добавила Мишина.

Всем тем, кто мечтает наконец-то занять руководящую должность, нужно быть готовыми к выходу из зоны комфорта, продолжила ясновидящая.

«Год Дракона способствует экспериментам и новым начинаниям в карьере. Многие Лошади обнаружат скрытые таланты и интересы, которые помогут им добиться большего успеха в будущем. Сотрудничество также будет ключевым аспектом в этом году. В этом году придется доказывать свое умение работать в команде. Закусить удила, как норовистая лошадь, и идти к своей цели напролом, не обращая ни на кого внимания, не получится», — пояснила Мишина.

Финансы

По мнению астролога, финансовый успех ждет всех тех, кто работает в сферах маркетинга и финансов.

«Год Дракона может принести неожиданные изменения в финансовом положении людям, рожденным в год Лошади, однако благодаря природной предприимчивости и находчивости они смогут успешно преодолеть финансовые трудности и даже извлечь прибыль из новых проектов. Важно проявить осторожность, рассматривая любые предложения об инвестициях, иначе есть очень большой риск потерять все накопления», — добавила Мишина. Осторожность — вот девиз всех Лошадей в финансовой сфере. Если следовать этому простому правилу, убеждена астролог, никакие финансовые кризисы Лошадям не будут страшны

Отношения

В любви Лошадей ждет очень нестабильный год, отметила астролог.

«Лошади могут испытать сильное, почти непреодолимое желание что-то поменять в личной жизни. Некоторые примут решение расстаться с партнером, который уже давно отдалился и живет своей жизнью, а некоторые подтолкнут своих любимых к решительному шагу — к свадьбе или совместному проживанию. В любом случае застой Лошадям не грозит, но очень важно не наломать дров», — подчеркнула Мишина.

Год Дракона для резвых Лошадок будет непростым, но однозначно неплохим, отметила ясновидящая.

«Тем, кто будет активен, Дракон окажет всестороннюю поддержку. Тем, кто захочет покоя, Дракон не будет мешать. Главное — перед тем, как нестись во весь опор, нужно хорошенько подумать, ведь именно к 2024 году, к сожалению, слишком резвых Лошадок могут ждать травмы, например, на обледенелых улицах. Это отличный год для всех Лошадей распрощаться с вредными привычками», — заключила собеседница издания.

Ранее ясновидящая рассказала, что ждет людей через 10 лет.