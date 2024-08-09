Расстрелявшего двух сослуживцев «вагнеровца» приговорили к тюремному заключению
«Вагнеровец», расстрелявший сослуживцев под Воронежем, получил 16 лет тюрьмы
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Суд приговорил бойца ЧВК «Вагнер», расстрелявшего двух сослуживцев под Воронежем, к 16 годам колонии строгого режима, сообщило РИА Новости.
Согласно данным СКР, в июле прошлого года в Хохольском районе Воронежской области были обнаружены двое убитых мужчин с огнестрельными ранениями. Виновным оказался 26-летний «начальник медслужбы» в ЧВК «Вагнер» Ярослав Шеховцов.
Убитые были сослуживцами преступника. 8 августа ему вынесли приговор по ч. 2 ст. 105 УК РФ, по которому он отсидит 16 лет в колонии строгого режима.
Кроме того, Воронежский областной суд также удовлетворил два иска о выплате по 750 тыс. рублей в качестве компенсации морального вреда потерпевшим.
Ранее сообщалось, что судимый экс-губернатор Кировской области устроился работать на кондитерскую фабрику и стал там заместителем гендиректора.